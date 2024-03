Friggitrice ad aria in offerta a 109,99€: cucinare sano diventa un gioco da ragazzi

Questa friggitrice ad aria della Cosori offre un’alternativa più sana e veloce alla frittura tradizionale. Oggi è in forte sconto su Amazon: per poco tempo, può essere tua a 109,99€, con un importante risparmio sul suo normale prezzo di listino.

Grazie alla sua esclusiva tecnologia Thermo IQ e alla potenza di 1700W, la friggitrice si distingue per la sua capacità di cucinare più velocemente e in modo più efficiente rispetto a un forno tradizionale, il tutto in uno spazio ridotto. Il design innovativo del cestello traforato e l’ampia gamma di temperature disponibili (da 75 a 205℃) assicurano una circolazione ottimale dell’aria calda, consentendo di ottenere cibi croccanti all’esterno e succosi all’interno.

Uno degli aspetti più apprezzati di questa friggitrice ad aria è la sua capacità di ridurre significativamente l’uso di olio e grassi, fino all’85% in meno rispetto alle tecniche di cottura tradizionali. Questo non solo contribuisce a promuovere uno stile di vita più sano, ma permette anche di evitare i fumi e gli odori tipici della cucina tradizionale. La funzione a doppio cestello separa inoltre olio e grasso per una pulizia più semplice e una cottura più salutare.

La friggitrice offre una varietà di funzioni personalizzabili, permettendo di preparare facilmente un’ampia gamma di piatti, dalle patatine fritte al pollo intero, con la semplice pressione di un pulsante. La capacità di 5,5 litri è ideale per soddisfare le esigenze culinarie di famiglie e gruppi, consentendo di cucinare fino a 1,3 kg di patatine fritte o 2,2 kg di pollo intero in una sola volta.

Incluso con la friggitrice vi è un libro di ricette cartacee, oltre a oltre 100 ricette elettroniche disponibili tramite l’app Vesync, per ispirare e guidare gli utenti nella preparazione di piatti deliziosi. Infine, la facilità di pulizia è garantita dal cestello doppio facilmente rimovibile e lavabile in lavastoviglie.

Questo dispositivo non solo migliora la qualità dei piatti preparati, ma semplifica anche il processo di cottura e pulizia, rendendolo un must-have in ogni cucina moderna. Approfitta dell’offerta e acquistalo subito risparmiando!