Friggitrice ad aria Hisense in super offerta: il prezzo scende a meno di 90€

La friggitrice ad aria Hisense H06AFBS1S3 è una soluzione ideale per chi cerca un modo più sano di cucinare i propri cibi preferiti. Attualmente proposta a soli 89,00€ anziché 119,99€, rappresenta un affare da non perdere.

Con una potenza di 1700W, questa friggitrice ad aria sfrutta l’azione del calore fino a 200 gradi insieme alla ventilazione interna per ottenere risultati croccanti senza l’utilizzo di grassi aggiunti. Questo permette di godere di cibi fritti in modo più salutare, mantenendo il sapore e la croccantezza desiderati.

Il dispositivo è dotato di un display LED e comandi touch che consentono un controllo elettronico e costante della temperatura, regolabile in un range tra 80 e 200 gradi. La friggitrice offre anche 8 programmi automatici di cottura, garantendo temperature e durate ottimali per 8 ricette diverse.

La capacità del contenitore da 6,3 litri, rivestito in materiale antiaderente e removibile, assicura spazio sufficiente per cucinare per tutta la famiglia o per organizzare cene con amici.

Con la tecnologia Air Fry, questa friggitrice Hisense consente di friggere in modo più salutare, utilizzando fino al 90% di grasso in meno rispetto alle friggitrici tradizionali. La circolazione dell’aria calda a 360 gradi assicura una cottura uniforme e deliziosa.

Approfitta subito di questa offerta e porta in cucina la friggitrice ad aria Hisense per godere di cibi croccanti e gustosi senza rinunciare alla salute.

