Friggitrice ad aria GIGANTE, 12 programmi: prezzo assurdo (74€)

Sai cosa puoi fare con un friggitrice ad aria, oltre a patatine più sane e leggere? La risposta è: tutto. Dalla carne, ai dolci, passando per la pizza. Per questo, un modello con cestello gigante da 5,5 litri e 12 programmi diversi, non è da sottovalutare. Se poi ci sono anche gli sconti Amazon del momento, allora l'affare è garantito. Questo modello eccezionale, puoi averlo a 74€ circa: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Friggitrice ad aria enorme con 12 programmi: prezzo Amazon top

Uno dei principali punti di forza di questo prodotto è che, nonostante l'ampio cestello, occupa poco spazio sul piano della cucina. L'ideale, quindi, per chi deve stare attento alle dimensioni. Super semplice da usare, il suo segreto è la cottura a 360 gradi. Grazie a lei, i cibi sono tutti buonissimi, oltre che più sani e gustosi perché poveri di grassi.

Con questo speciale metto di cottura, il bello è che non dovrai limitarti a prepara fritti leggeri: potrai fare molto di più. Giusto perché tu possa farti un'idea, i 12 programmi presenti su questo elettrodomestico, sono dedicati a:

bistecca;

pollo;

gamberi;

patatine fritte;

pane;

pesce;

verdure;

dolci;

decongelamento;

ortaggi;

pancetta;

pre-riscaldamento (prima di mettere i cibi a cuocere).

Come vedi, si tratta di un prodotto che ti offre tantissime possibilità. In più, il ricettario in dotazione, ti permetterà di realizzare piatti spettacolari sin dalla prima volta. Insomma, un friggitrice ad aria – grazie alla cottura a 360 gradi – lavora molto meglio di un forno tradizionale e consuma meno. Con un modello gigante, come questo, puoi sbizzarrirti a creare i piatti che ami di più. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa velocemente l'ordine per averla a 74€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Se vuoi riceverla in tempo per metterla sotto l'albero, sii veloce: c'è ancora pochissimo tempo per ordinare.