Friggitrice ad aria della Philips in super offerta: risparmi il 30%

L’offerta imperdibile per la Philips Essential Airfryer, ora a soli 93,90€ con uno sconto del 30% rispetto al prezzo consigliato di 134,99€, segna un’evoluzione nella cucina casalinga, offrendo una soluzione salutare senza compromettere il gusto. Questo elettrodomestico innovativo permette di friggere, cuocere, grigliare, arrostire e riscaldare i cibi preferiti utilizzando poco o nessun olio aggiunto e riducendo i grassi fino al 90%.

Al centro delle prestazioni superiori della Philips Essential Airfryer troviamo la tecnologia Rapid Air, un esclusivo design a stella marina che assicura la circolazione dell’aria calda in modo uniforme all’interno della camera di cottura. Questo processo non solo garantisce che ogni piatto sia croccante all’esterno e tenero all’interno, ma trasforma anche ogni pasto in un’esperienza culinaria sana e deliziosa, permettendo di gustare i piatti preferiti con meno sensi di colpa.

La capacità da 4,1 litri dell’Airfryer è ideale per soddisfare le esigenze di famiglie e gruppi di amici, rendendola uno strumento versatile per ogni occasione. Che tu stia preparando un pasto veloce durante la settimana o ospitando una cena durante il fine settimana, questa friggitrice ad aria si adatta perfettamente alle tue esigenze culinarie.

L’integrazione del timer permette una gestione senza sforzo dei tempi di cottura, con la possibilità di preimpostare la cottura fino a 60 minuti, fornendo così la libertà di concentrarsi su altre attività mentre il cibo viene preparato alla perfezione. Il controllo della temperatura assicura che ogni piatto venga cucinato nelle condizioni ottimali per esaltarne il sapore e la consistenza.

Completa l’esperienza culinaria la connessione con l’app NutriU Recipe, che offre accesso a una vasta gamma di ricette pensate appositamente per l’Airfryer. Questo non solo amplia le possibilità culinarie a tua disposizione, ma rende anche semplice scoprire nuovi piatti e sperimentare con ingredienti e tecniche di cottura diversi.

L’offerta per la Philips Essential Airfryer a 93,90€ rappresenta un’occasione eccezionale per chi cerca un modo più salutare di cucinare senza rinunciare al piacere del cibo. Non fartela scappare e acquistala subito risparmiando!