Friggitrice ad aria da 7L in offerta su Amazon: PREZZO BOMBA

L’Ariete Airy Fryer 7L è una friggitrice ad aria che offre un’esperienza culinaria deliziosa e salutare. Attualmente in offerta su Amazon a soli 99,99€ grazie allo sconto del 8%, questo dispositivo è ideale per chi desidera gustare i sapori della frittura tradizionale con un consumo ridotto di olio.

Grazie alla sua capacità di 7 litri, questa friggitrice può cuocere fino a 2 kg di cibo in una sola volta, perfetta per le famiglie numerose o per preparare grandi quantità di cibo. La circolazione dell’aria calda a 360° nel cestello garantisce una cottura uniforme degli alimenti, mentre la funzione Max Crisp e i 12 programmi preimpostati consentono di personalizzare la cottura in base alle preferenze.

L’aria ad alta temperatura circola all’interno della friggitrice, cuocendo rapidamente gli alimenti senza l’aggiunta di grassi e senza emettere fumo o odori. Inoltre, il grande pannello touch screen consente di impostare facilmente la temperatura, il programma e il timer in base alla pietanza da cuocere.

La funzione di segnale SHAKE è particolarmente utile, in quanto indica quando è necessario girare le pietanze all’interno del cestello per garantire una cottura ottimale. Questo rende la friggitrice Ariete Airy Fryer 7L 4627 estremamente comoda da utilizzare e offre risultati di cottura perfetti ogni volta.

L’Ariete Airy Fryer 7L è una friggitrice ad aria versatile e conveniente, ideale per preparare pasti deliziosi e salutari per tutta la famiglia. Con la sua capacità di 7 litri, la cottura uniforme e la facilità d’uso, rappresenta un’ottima aggiunta alla cucina di ogni casa. Non perdere l’opportunità di acquistarla su Amazon mentre è ancora in offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.