Friggitrice ad aria da 6 litri Ardes in sconto al prezzo PAZZESCO

Spegni i fornelli e cucina in maniera facile, veloce e soprattutto salutare, acquistando subito questa fantastica friggitrice ad aria da 6 litri Ardes in sconto al prezzo super conveniente di soli 68 euro circa invece di quasi 83 euro grazie allo sconto imperdibile del 17% che ti propone oggi Amazon.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, avrai la possibilità di usufruire di diversi vantaggi come ad esempio la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Se ancora non sei abbonito a Prime, puoi attivare in qualsiasi momento l’abbonamento gratuito per 30 giorni.

Potrai continuare a mangiare i tuoi cibi preferiti, senza rinunciare al gusto. Potrai goderti il gusto irresistibile dei cibi fritti ma senza avere alcun senso di colpa poiché, grazie a questa friggitrice ad aria, potrai preparare delle deliziose pietanze croccanti ed utilizzare fino all’80% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale.

Perfetta per preparare pranzi e cene per 5 o 6 persone, potrai preparare abbondanti e gustose porzioni di patatine fritte, pollo croccante, verdure e altro ancora per tutta la famiglia o per i tuoi amici. Particolarmente versatile, grazie ai 12 programmi di cottura preimpostati, avrai la possibilità di preparare diversi tipi di piatti in maniera molto facile.

Potrai impostare il timer per 90 minuti e, questa friggitrice ad aria è provvista di un contenitore estraibile e di una griglia antiaderente (entrambi 19,5 x 19,5 cm.), che potrai tranquillamente lavare anche in lavastoviglie. La temperatura regolabile da 60 a 200 °C ti permetterà di scegliere quella ideale per ogni piatto che andrai a cucinare.

Provvisto di piedini antiscivolo, questo dispositivo è assolutamente da non perdere. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa fantastica friggitrice ad aria da 6 litri Ardes in sconto TOP a soli 68 euro. Non perdere altro tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.