Friggitrice ad aria da 2.5 litri in MEGA sconto: tua a soli 41,90€

La tua famiglia non è numerosa? Siete solo in due persone e spesso eviti di accendere il forno per preparare una piccola quantità di pollo? Allora, questa offerta che ti propone oggi Amazon fa proprio al caso tuo. Infatti, avrai la possibilità di portarti a casa questa spettacolare friggitrice ad aria da 2.5 litri in mega sconto del 22% al prezzo incredibile di soli 41 euro circa invece di quasi 54 euro.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Se ancora non lo hai fatto, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni per poter usufruire di tutti questi vantaggi. Grazie a questo imperdibile prodotto, che ti permetterà anche di evitare di accendere i fornelli, potrai mangiare in maniera sana senza dover rinunciare necessariamente al gusto.

Potrai diminuire drasticamente l’uso di olio e di grassi per cucinare i tuoi piatti preferiti ma saranno comunque croccanti fuori e morbidi dentro. Sarà sufficiente utilizzare anche un solo cucchiaio di olio, in questo modo la tua cucina sarà estremamente sana e poco calorica.

Il contenitore da 2,5 litri di capacità ti consentirà di cucinare tranquillamente per due persone e grazie ai 1200 W di potenza i tuoi piatti saranno pronti in pochissimo tempo. Le tue ricette saranno impeccabili grazie alla tecnologia PerfectCook ad aria calda che circola all’interno ed esce attraverso i fori posteriori.

Caratterizzata da un design con linee molto eleganti e, inoltre, non è ingombrante, questo dispositivo si adatterà perfettamente all’arredamento della tua cucina. Potrai impostare il timer da 0 a 30 minuti ed è provvista di una protezione contro il surriscaldamento. Insomma, un prodotto unico che ti aiuterà a velocizzare i tempi e a mangiare in maniera più sana.

Dunque, corri su Amazon e acquista subito questa fantastica friggitrice ad aria da 2.5 litri in mega sconto del 22% a circa 41 euro. Affrettati prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.