Friggitrice ad aria COSORI da 6.4 litri: sconto coupon PAZZESCO

Se hai finalmente deciso di mangiare in maniera più sana, soprattutto in vista dell’arrivo dell’estate, non c’è momento migliore per acquistare questa imperdibile friggitrice ad aria COSORI da 6.4 litri che Amazon oggi ti propone in offerta. Infatti, hai la possibilità di acquistare questo fantastico elettrodomestico al prezzo ribassato di soli 175 euro invece di 190 euro circa.

Per acquistare questo imperdibile elettrodomestico al prezzo csì basso, dovrai approfittare subito dello sconto di 15 euro che potrai applicare tramite coupon. Ma non finisce qui, infatti se hai l’abbonamento ad Amazon Prime, avrai la possibilità di usufruire di importanti vantaggi, come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, puoi attivare la prova gratuita di 30 giorni a Prime, in qualsiasi momento. Per i clienti Prime, è anche riservata la possibilità di acquistare subito la friggitrice COSORI e di pagarla in comode rate con Cofidis al check out. Lo spazio all’interno della friggitrice è veramente molto ampio, infatti può contenere fino a 1,8 kg di patatine o 2,5 kg di pollo.

Completa di 12 multifunzioni, tra cui 6 funzioni alimentari e 6 metodi di cottura, potrai avere una cottura perfetta di tutte le pietanze in poco tempo. Inoltre, utilizzando l’app avrai la possibilità di regolare rapidamente la temperatura, il tempo e altre funzioni in qualsiasi momento, ovunque.

Facile da pulire, sia il cestello esterno che la piastra sono lavabili in lavastoviglie. Insomma, un prodotto unico e imperdibile. Quindi non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa fantastica friggitrice ad aria COSORI da 6.4 litri in offerta al prezzo WOW. Affrettati e non perdere altro tempo.