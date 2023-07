Friggitrice ad aria Cosori da 3,8 litri: prezzo BOMBA di 87,99€ (-20%)

Il caldo ti fa passare la voglia di accendere i fornelli e di preparare la cena? Vorresti un elettrodomestico che sia in grado di cuocere i tuoi piatti preferiti in maniera veloce e che non ti faccia perdere troppo tempo? Non vorresti comunque rinunciare a mangiare sano? Bene, in tal caso, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, ancora per pochissime ore, avrai la possibilità di portarti a casa questa fantastica friggitrice ad aria Cosori da 3,8 l scontata al prezzo di soli 87,99 euro invece di 109,99 euro.

Potrai acquistare questo fantastico elettrodomestico alcune decine di euro, ma solamente se non perderai altro tempo e approfitterai subito dello sconto pazzesco del 20%. Inoltre se sei cliente Amazon Prime, avrai la possibilità di usufruire di moltissimi vantaggi, come ad esempio la spedizione e il reso gratuiti in tutti Italia senza alcun costo aggiuntivo.

Perfetta in ogni suo particolare, questa friggitrice ad aria ti consentirà di gestire le impostazioni con un solo tocco, potrai scegliere tra 5 funzioni di uso frequente, con preriscaldamento, mantenimento in caldo e un pratico promemoria. Oltre a poter cucinare in maniera facile e veloce, senza dover accendere i fornelli, questo elettrodomestico ti consentirà anche di diminuire del 97% l’utilizzo di oli e grassi.

In questo modo, potrai mangiare seguendo una dieta più leggera e sana senza dover necessariamente rinunciare al gusto. Compatibile anche con Google Assistant, potrai gestire le impostazioni della friggitrice ad aria anche utilizzando l’app mobile VeSync e avrai la possibilità di scegliere tra oltre 140 ricette online in italiano.

Caratterizzato da un design classico in grigio satinato, compatto e di dimensioni ridotte, con capacità di 3,8 litri, questo elettrodomestico è perfetto imperdibile: corri su Amazon e acquista subito questa fantastica friggitrice ad aria Cosori da 3,8 l scontata al prezzo di soli 87,99 euro. Affrettati, lo sconto del 20% potrebbe terminare a breve,

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.