Friggitrice ad aria con 8 funzioni e disidratatore: sconto TOP su eBay

Si sa, con l’arrivo della bella stagione si tende a seguire una dieta più sana ed equilibrata e questo spesso implica una rinuncia di tutti quei cibi croccanti e gustosi. Tuttavia, da oggi in poi potrai mangiare i tuoi piatti preferiti, in maniera sana e leggera senza però dover rinunciare al gusto. Infatti, solo approfittando immediatamente dell’offerta che ti propone oggi eBay, questa fantastica friggitrice ad aria con 8 funzioni può essere tua a soli € 89,99 ma dovrai affrettarti e sfruttare lo sconto del 27%.

Grazie a questa piccola friggitrice ad aria, potrai utilizzare sino all’80% di oli e grassi in meno. Potrai gustare piatti ottimi, come se fossero fritti, ma in realtà saranno assolutamente leggeri. Questo sarà possibile grazie alla presenza di un sistema di circolazione dell’aria calda a 360° che riuscirà a riscaldare le pietanze in maniera rapida ed uniforme.

Potrai velocizzare notevolmente i tempi di cottura poiché la friggitrice è programmata per proporti differenti funzioni di cottura, al forno, alla griglia e arrosto. Inoltre, questo dispositivo potrà essere utilizzato anche come disidratatore. Grazie a ben 8 menù preimpostati potrai cuocere molto velocemente diversi cibi quali patatine fritte, bistecche o costolette, ma anche pesce, gamberetti, pollo e molto altro ancora.

Dunque, questa friggitrice ad aria ti sarà particolarmente utile anche se non hai molta dimestichezza ai fornelli. Estremamente sicura anche per la tua salute, la friggitrice ad aria in questione non prevede l’utilizzo di PFOA (materiale antiaderente) e BPA (plastiche e resine) durante la realizzazione. Finalmente, con un solo prodotto, potrai cucinare centinaia di piatti da presentare ai tuoi amici o alla tua famiglia.

Potrai gestire la temperatura da 30-200°C in base ai cibi da cuocere potrai impostare il timer da 1 a 60 minuti. Potrai gestire tutto ciò utilizzando il comodissimo touchscreen digitale integrato. Insomma, un prodotto ottimo da non perdere a questo prezzo. Non ti resta che correre su eBay e acquistare subito friggitrice ad aria con 8 funzioni con sconto del 27%. Affrettati prima che sia troppo tardi.

