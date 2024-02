Friggitrice ad aria con cestello da 5,5 litri a PREZZO SHOCK (63€ eBay)

Ecco una di quelle offerta da non farsi scappare per nessuna ragione al mondo. Uno di quegli acquisti che ti svoltano la vita. Vuoi sapere di cosa si tratta? Di una splendida friggitrice ad aria che ora su eBay puoi avere a soli 63,99 euro, invece che 180 euro. Per ottenerla a questa cifra inserisci il codice PSPRFEB24 al momento del pagamento.

Non ci sono errori di scrittura e non è un sogno. È tutto vero, grazie a un incredibile ribasso del 72% più un ulteriore sconto con il codice promozionale segreto avrai un risparmio di ben 117 euro. Una roba da non credere. Inutile dire che andrà a ruba.

Friggitrice ad aria con ampio cestello e tanti programmi

Con questa friggitrice ad aria potrai cuocere per diverse persone dato che ha un cestello bello capiente da ben 5,5 litri. Le tue preparazioni saranno velocissime e non dovrai fare altro che mettere all’interno ciò che vuoi cucinare e poi premere il programma dedicato. Infatti è dotata di ben 7 programmi preimpostati.

Puoi anche selezionare tutto manualmente nel pratico display digitale, il timer e la temperatura. Parlando di quest’ultima, arriva fino a un massimo di 200° C. Dovrai mettere dentro solo un cucchiaio di olio e quindi tutte le preparazioni, anche quelle che solitamente friggi, saranno molto meno grasse.

Insomma siamo di fronte a un best buy assoluto, però devi essere rapida. Quindi dirigiti immediatamente su eBay e metti nel tuo carrello questa friggitrice ad aria a soli 63,99 euro, invece che 180 euro. Ricordati che per averla a questa cifra devi inserire il codice PSPRFEB24 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.