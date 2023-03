Friggitrice ad aria calda Ardes oggi SCONTO SHOCK su Amazon(-53%)

Sei stanca di mangiare cibi insapore e poco sfiziosi perché hai deciso di condurre una vita più sana a tavola? Da oggi in poi potrai finalmente gustare piatti gustosi e croccanti utilizzando questa fantastica friggitrice ad aria calda Ardes e potrà essere tua ad un prezzo incredibilmente basso. Infatti, grazie all’imperdibile sconto che ti propone Amazon, potrai acquistare questo prodotto a soli 39,90 € approfittando dell’incredibile sconto del 53%.

Con la tua nuova friggitrice ad aria Ardes potrai eseguire una cottura sana grazie alla frittura senza olio. I tuoi cibi saranno quindi meno calorici ma non dovrai più rinunciare al piacere di mangiare con gusto. Questo prodotto, ha la stessa versatilità di un forno e potrai cuoce le tue pietanze in maniera uniforme e rapida grazie alla tecnologia Rapid Air che genera un flusso di aria calda.

Estremamente facile da usare, la friggitrice è provvista di pannello con comandi touch e display LCD, maniglia antiscottatura e piedini antiscivolo. Sicura e facile da pulire, potrai inserire tranquillamente il contenitore in lavastoviglie senza alcun problema.

Adatta anche alle cucine più piccole e che non dispongono di grandi spazi, la friggitrice ad aria calda ha una lunghezza di 21.6 cm, profondità di 26.4 cm un’altezza di 27.7 cm. Per quanto riguarda invece la temperatura, potrai regolarla da 80 a 200 °C per cuocere alla griglia, friggere e arrostire i tuoi piatti preferiti. in base alle tue esigenze.

Insomma, un prodotto imperdibile soprattutto ad un prezzo così basso. A meno di metà prezzo potrai portarti a casa questa eccezionale friggitrice ad aria calda Ardes che ti permetterà di preparare piatti unici, gustosi e soprattutto sani e poco calorici.

Quindi non ti resta che correre su Amazon e acquistare la friggitrice ad aria del marchio Ardes a soli 39,90 €, lo sconto del 53% potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare. Affrettati, domani potrebbe essere troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.