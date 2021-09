Friggitrice ad aria by Xiaomi: fritto top, prezzo WOW (55€)

L'ecosistema di Xiaomi accoglie, fra i suoi tantissimi prodotti, anche delle friggitrici ad aria. Una più bella dell'altra, quella che ho scovato in sconto su Amazon è realizzata dal brand Bear, sotto l'ala del colosso cinese. Fritto croccante, un taglio alle calorie e un modo più sano di mangiare. Spunta il coupon in pagina per accaparrartelo a 55€ appena circa con spedizioni rapide e gratis. Sii veloce però: promozione a tempo.

Xiaomi: friggitrice ad aria in gran sconto

Un oggetto di design, innanzitutto. La sfoggi in cucina e il figurone è assicurato. Un'estetica che sta bene ovunque, sia che tu abba un arredamento classico, sia che sia più moderno o stile industrial.

Semplicissima da utilizzare, è dotata di due manopole: una per la temperatura e una per il timer. Impossibile sbagliare cottura grazie ai diversi programmi di cottura: potrai facilmente combinare tempo e temperatura per ottenere risultati eccezionali.

Non usarlo solo per il fritto ad aria, questo gioiellino può sfruttare la tecnologia di cottura a 360 gradi per sostituire in modo egregio il forno. Anzi, in alcuni contesti può fare ancora meglio e in meno tempo. Sai perché? Semplice: l'ambiente di cottura è ben più piccolo di quello dei classici forni, quindi raggiunge la temperatura più velocemente e termina la cottura in un lampo. Ad esempio, io sfrutto questo elettrodomestico per cuocere i croissant, quelli surgelati che si comprano al supermercato. In un attimo sono pronti e fragranti.

Il tuo affare su Amazon lo fai adesso con questa friggitrice ad aria di Xiaomi Bear. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per accaparrartelo a 55€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.