Friggitrice ad aria Ariete 9L con cestello trasparente: offerta NO IVA su Amazon

La friggitrice ad aria Ariete 4630 è ottima per una famiglia di diverse persone, con la sua immensa capacità da 9 litri a cui si aggiunge la presenza di un comodo cestello trasparente per il controllo della cottura. Oggi è in offerta col 22% di sconto che ti permette di pagarla soltanto 94 euro invece di 120.

Friggitrice ad Aria Ariete 4630: capiente per una cottura senza olio

La friggitrice ad aria Ariete 4630 punta tutto naturalmente sulla sua tecnologia di circolazione dell’aria calda per darti cibi croccanti e dorati anche con un solo cucchiaio d’olio: eliminerai i grassi in eccesso senza rinunciare al sapore e potrai sbizzarrirti con numerose ricette.

Il cestello ha una capacità extra-large da 9 litri, che si traduce in un massimo di 3,5 kg di cibo in una sola volta. Gli 8 programmi preimpostati ti daranno modo di cucinare con un semplice tocco, ma potrai anche personalizzare la temperatura e il timer per ricette tue. Molto interessante è la funzione grill che aggiunge versatilità ai piatti.

Infine, il cestello trasparente è una soluzione perfetta per controllare la cottura senza aprirlo evitando la dispersione di calore. Grazie alla friggitrice Ariete 4630 cucinare in modo sano e veloce non è mai stato così semplice: pagala soltanto 94 euro invece di 120.