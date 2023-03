Friggitrice ad aria Ardes: non ha rivali con lo sconto del 53%

La friggitrice ad aria Ardes è l’opzione perfetta per coloro che desiderano una frittura sana senza dover rinunciare al gusto. Questo fantastico prodotto oggi è scontato del 53% su Amazon, questo significa che lo potete acquistare ad un prezzo ridicolo di soli 39,90 euro. Fidati che questo è un acquisto che svolterà il tuo modo di cucinare e mangiare sano.

Friggitrice ad aria Ardes: a questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

Grazie alla tecnologia Rapid Air, questa friggitrice a aria genererà un flusso di aria calda per cuocere in modo uniforme e rapido, senza l’utilizzo di olio. In questo modo, si potrà cuocere tutti i piatti preferiti, dalle patatine fritte ai nuggets di pollo, utilizzando fino all’80% di olio in meno rispetto alle tradizionali friggitrici. Questo significa che si potrà godere di cibo delizioso senza il senso di colpa che spesso accompagna i pasti fritti.

La friggitrice ad aria Ardes non è solo un’alternativa sana alla tradizionale friggitrice, ma è anche un dispositivo versatile come un forno, che può essere utilizzato per cuocere tutti i tipi di cibo. La temperatura è regolabile da 80 a 200 °C, il che significa che potrai grigliare, friggere e arrostire tutti i tuoi piatti preferiti. Inoltre, grazie alla cottura uniforme e rapida, si potranno cucinare pasti completi senza dover attendere tempi di cottura eccessivamente lunghi.

La friggitrice ad aria Ardes è anche estremamente facile da usare, grazie al pannello di controllo touch con display LCD. Inoltre, la maniglia antiscottatura e i piedini antiscivolo la rendono sicura e stabile durante l’utilizzo. La pulizia di questo dispositivo è altrettanto semplice grazie ai contenitori lavabili in lavastoviglie.

Ardes è un’azienda che offre prodotti funzionali, sicuri e facili da usare da oltre 60 anni. La loro friggitrice ad aria è un altro esempio di come l’azienda sia impegnata a fornire prodotti di alta qualità che possano far fronte alle necessità di tutti i giorni. Se stai cercando una friggitrice ad aria che offra una cottura sana, versatile e facile da usare, questo dispositivo è sicuramente un’ottima opzione. Inoltre, con lo sconto FOLLE del 53% su Amazon, questa friggitrice ad aria rappresenta un’occasione da non perdere ad un prezzo di soli 39,90 euro. Corri, sono rimasti gli ultimi pezzi a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.