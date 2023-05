Friggitrice ad aria Air Fryer con 9 programmi: prezzo BOMBA su Amazon

Non sei molto a tuo agio dietro ai fornelli? Cucinare non è la tua passione e per questo spesso di trovi a mangiare cibi confezionati e non molto salutari? Approfittando subito dello sconto del 15% che ti propone oggi Amazon, potrai cambiare totalmente stile di vita a tavola, mangiando sano e senza il minimo sforzo. Ti basterà acquistare questa fantastica friggitrice ad aria Air fryer con 9 programmi al prezzo di soli 109,64 euro.

Questa ottima friggitrice ad aria calda è provvista di 9 programmi preimpostati, dunque sarà necessario che tu scelga il menù e premere il tasto sul display. La friggitrice pensare a cuocere i cibo alla perfezione. Avrai la possibilità di cucinare pesce, gamberetti, bistecche, pollo arrosto, patatine fritte e molto altro ancora, il tutto in 8-30 minuti.

Potrai imparare ben 35 ricette nuove che ti propone il ricettario e potrai scegliere a tuo piacimento il tempo di cottura (1-60 minuti) e la temperatura (50-200 °C). Compreso nel prezzo avrai anche il set completo di accessori per la cottura che ti saranno utili per preparare in maniera più facile le pietanze che più preferisci.

La air fryer utilizza la tecnologia di circolazione dell’aria calda a 360 °. Questo farà si che le tue crocchette di pollo, ad esempio, siano croccanti fuori e morbide dentro. Con questa friggitrice ad aria potrai stare sempre in forma poiché andrai ad utilizzare sino al 91% in meno di olio e grassi.

Grazie al grande cestello da 7,5 litri potrai tranquillamente cucinare per tutta la famiglia. Insomma, un elettrodomestico unico e imperdibile, soprattutto a questo prezzo. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito eccezionale friggitrice ad aria Air fryer con 9 programmi al prezzo di soli 109,64 euro.

Non perdere altro tempo, lo sconto del 15% potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare e domani potrebbe essere già troppo tardi. Affrettati, l’offerta non dura per sempre!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.