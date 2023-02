Friggitrice ad aria Aigostar XXL in doppio sconto su Amazon

Un prezzo davvero incredibile, su Amazon, per questa friggitrice ad aria XXL. Stiamo parlando della Aigostar Cube 30IBT da 7 litri ideale per chi è alla ricerca di un modo per cucinare piatti deliziosi senza sporcare tutto e senza sudare davanti ai fornelli. Il suo prezzo di listino passa da 124,99 euro a soli 89,99 euro grazie a una doppia promozione: sconto del 20% sul prezzo iniziale e coupon di 10 euro da aggiungere prima di procedere con l’acquisto.

Friggitrice ad aria Aigostar Cube 30IBT: caratteristiche principali

Con il suo cestello da 7 litri potrete cucinare per tutta la vostra famiglia e anche eventuali ospiti. La temperatura massima arriva a 200 °C con tanto di timer fino a 60 minuti. Potrete anche scegliere una delle 7 modalità prestabilite attraverso il comodo display e andare sul sicuro. L’aria circola a 360° e simula lo shock termico della frittura riducendo i tempi e facendovi godere di cibi croccanti e gustosi. Presente anche un comodissimo ricettario per sperimentare con primi, secondi, contorni e persino dolci. Tutto questo grazie alle sue cinque funzioni per scaldare, cucinare, grigliare e tanto altro ancora.

Tutto quello che dovete fare e recarvi su Amazon e approfittare di questa grande offerta del giorno per portarvi a casa la friggitrice ad aria Aigostar Cube 30IBT XXL a soli 89,99 euro. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul vostro account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.