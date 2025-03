La friggitrice ad aria Aigostar in sconto

La friggitrice ad aria è un’invenzione meraivlgiosa. Funziona un po’ come un forno, ma si scalda subito, consuma meno, non occupa molto spazio e il cibo sembra fritto. Croccante e buonissimo. Inoltre, abbrevia i tempi di cottura. Se anche non sei passato al lato oscuro e non ne possiedi una, sappi che la friggitrice ad aria Aigostar Smart Cube è in sconto su eBay a 74,90 euro nella versione grande, da 7 litri.

Si tratta di un modello intelligente che combina funzionalità avanzate con una capacità di cottura generosa. Dotata di una potenza di 1900 W, offre una cottura uniforme grazie al sistema di circolazione dell’aria a 360 gradi, ideale per preparare una varietà di piatti senza l’uso di olio.

La friggitrice ad aria Aigostar Smart Cube

La friggitrice aria Aigostar dispone di un display LED con pulsanti touch che consentono di regolare facilmente la temperatura e il tempo di cottura, con un intervallo di temperatura tra 80 e 200°C e un timer fino a 60 minuti. Include sette funzioni preimpostate per diverse tipologie di cibo, come patate, gamberetti, pollo, manzo, carne, pesce e torta, oltre alla funzione di mantenimento del calore. Tutto quello che ti piace, sempre cotto a puntino.

La connessione Wi-Fi, supportata anche da Bluetooth per l’importazione iniziale, consente di controllare la friggitrice tramite un’applicazione sullo smartphone. Questa funzionalità permette di impostare il timer, avviare la cottura a distanza e creare cicli di cottura personalizzati. Tuttavia, la connessione Wi-Fi è limitata alle reti a 5 GHz, escludendo i router più comuni a 2,4 GHz.

Il design è compatto e moderno, con dimensioni di circa 41,6 x 31,6 x 34,6 cm e un peso di circa 5,9 kg. La superficie del cestello è antiaderente e facilmente estraibile per una pulizia semplice. Nonostante il nome menzioni Alexa, non è chiaro se supporti direttamente il controllo vocale tramite assistenti come Alexa. A 74,90 euro è un prodotto dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.