La friggitrice ad aria della Aigostar si trova in offerta su Amazon a 66,99 euro. Lo sconto del 38% corrisponde ad un risparmio di oltre 40 euro rispetto al prezzo solito. Si tratta di un'offerta destinata a durare per poco visto la grande richiesta.

Friggitrice ad aria Aigostar: caratteristiche principali

Questo modello ha una capacità di 3,5L e permette di selezionare diverse modalità di cottura, per adattarsi al meglio alle pietanze da preparare. Questa friggitrice ad aria ha una potenza di 1500 W, cucina più velocemente con una riduzione calorica dell'85% e poca o nessuna percentuale di grassi, e la pentola interna in acciaio inossidabile può cucinare alimenti più sani.

La friggitrice è progettata per la famiglia di 2-4 persone ed è semplice da usare grazie a pochi pulsanti da configurare. Viene fornito con il timer di spegnimento automatico (0-30 minuti) e la temperatura regolabile (80 °C-200 °C). Il funzionamento semplice offre eccellenti patatine fritte, gratin di patate, bistecca, costolette di maiale, hamburger, bacchette, involtini primavera, torte, e altro ancora!

Questa friggitrice è progettata con l'unità completamente chiusa, con maniglia resistente al calore e la protezione dal surriscaldamento, in modo da poter eliminare il rischio di ustioni. Tanti accorgimenti per rendere sicuro l’utilizzo di questo prodotto.

Oggi è possibile acquistare la friggitrice ad aria Aigostar in offerta su Amazon a 66,99 euro con il 38% di sconto per uno strumento di cottura salutare e ricco di funzionalità interessanti. Non manca la spedizione Prime con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

