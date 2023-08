Friggitrice ad aria 8L: attiva il coupon e risparmi il 40% (Amazon)

La friggitrice ad aria è ormai la ideale per cucinare in modo più sano e leggero senza rinunciare al gusto. Se vuoi finalmente acquistarne una non ti rimane che attivare questo coupon sconto e risparmiare così il 40% sull’acquisto della friggitrice ad aria Freemax da 8 litri. A soli 59,99 euro invece di 99,99, questa è un’offerta che non devi farti sfuggire.

Friggitrice ad aria in super sconto: non ne farai più a meno

La friggitrice ad aria Freemax XXL rappresenta un metodo di cottura sano ed efficace. Grazie alla tecnologia avanzata, puoi goderti piatti fritti con fino all’85% in meno di olio rispetto alle tradizionali friggitrici. Questo significa che puoi gustare i tuoi cibi preferiti senza sentirne il peso sulla coscienza. Non solo, la friggitrice Freemax garantisce un’esperienza gustativa eccezionale, mantenendo il sapore pieno e la croccantezza che ami.

Con una capacità di 8 litri, questa friggitrice è incredibilmente versatile. Puoi utilizzarla per scongelare, cuocere, friggere, asciugare, grigliare e mantenere caldo i tuoi piatti. Grazie ai 7 menu preimpostati, puoi selezionare facilmente l’impostazione giusta per ogni tipo di alimento: pollo, bistecca, pesce, costolette, pasticcini, gamberi e patatine fritte. Inoltre, il sistema di circolazione dell’aria calda a 360° assicura una cottura uniforme e veloce di ogni cibo.

La tua sicurezza è al primo posto. Il cesto per friggere è rivestito antiaderente e privo di materiali nocivi, garantendo la massima sicurezza e facilità di pulizia. La protezione contro il surriscaldamento aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. Inoltre, la friggitrice Freemax funziona senza l’uso di olio o grassi, utilizzando solo aria calda per preparare i piatti in modo efficiente e salutare.

Il touch screen digitale integrato ti permette di regolare facilmente la temperatura da 80 a 200°C e il tempo da 0 a 24 ore. Con una potenza di 1400W, puoi cucinare carne, pesce, verdure e dolci con facilità. Il cesto per friggere è facilmente rimovibile e pulibile, rendendo l’intero processo ancora più comodo.

Questa friggitrice ad aria Freemax è non solo rispettosa dell’ambiente grazie al suo consumo energetico ridotto, ma è anche un investimento nel tuo benessere. Non perdere l’occasione di portare in cucina un alleato per la preparazione di piatti gustosi e sani. Attiva il coupon sconto e acquista la friggitrice ad aria da 8 litri a soli 59,99 euro anziché 99,99.

