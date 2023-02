Friggitrice ad aria da 7 litri a prezzo BOMBA su eBay, MENO di 90€

Non perderti questa occasione più unica che rara per avere subito una cucina sana e buona per tutta la famiglia a un pezzo sconvolgente. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria da 7 litri Aigostar a soli 89,99 euro, invece che 115,99 euro, applicando il codice CASA23 al momento del pagamento.

Grazie a questo ribasso del 14% più un ulteriore sconto del 10% puoi fare un vero colpaccio. Questa friggitrice è in grado di cuocere in pochissimo tempo praticamente qualsiasi cibo, dai salati ai dolci. Ha un comodo e pratico pannello touch e un cestello extralarge che ti permette di cucinare per tutta la famiglia.

Friggitrice ad aria Aigostar: buono e sano senza sforzi

La friggitrice ad aria Aigostar ha un cestello molto capiente che ti permette di cucinare per 10 persone. È antiaderente, con la maniglia removibile, che ti facilita il lavaggio. Infatti in questo modo puoi metterlo tranquillamente in lavastoviglie. Ha dei piedini antiscivolo e un comodo pannello LED touchscreen posto sul davanti.

Potrai scegliere tra 7 programmi preimpostati per cuocere ad esempio il pollo, le bistecche, le patatine fritte, il pesce o le torte. In questo modo non dovrai pensare a nulla se non a premere un pulsante. Oppure, se vuoi fare una preparazione più particolare, non inclusa in questi programmi, puoi impostare manualmente la temperatura e il timer. Grazie alla ventilazione interna il calore viene distribuito in modo uniforme, garantendo cibi gustosi e allo steso tempo con molti meno grassi. In più in confezione troverai anche un ricettario cartaceo.

Questa è assolutamente un offerta da non lasciarsi scappare. Ovviamente le unità disponibili a questo prezzo non sono infinite. Per cui fiondati su eBay e acquista la tua friggitrice ad aria da 7 litri Aigostar a soli 89,99 euro, invece che 115,99 euro, applicando il codice CASA23 al momento del pagamento. La spedizione è gratuita e garantita entro 2 giorni.

