Friggitrice ad aria da 7 litri, 8 programmi e display LED a MENO di 100€

Sei un amante del fritto ma non sopporti di dover aprire le finestre per un’intera giornata per far andare via il cattivo odore? Allora dai un’occhiata a questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria Taylor Swoden a soli 99,99 euro, invece che 149,99 euro.

Questo sconto del 33% ti permette di risparmiare ben 50 euro sul totale. Davvero niente male, soprattutto se consideri che questo è davvero un elettrodomestico di ottima qualità e utilissimo.

Friggitrice ad aria Taylor Swoden: cucina buona e sana

Sicuramente una delle caratteristiche più interessanti di questa friggitrice ad aria è il suo ampio cestello da 7 litri. Grazie a questo potrai fare preparazioni per tutta la famiglia e anche per gli amici. Puoi cuocere senza olio e così avere pietanze buone ma anche sane. E poi, cosa da non sottovalutare, metti il cibo all’interno, premi un pulsante e a tutto il resto ci pensa lei.

Infatti è dotata di ben 8 programmi preimpostati che ti permettono così di cuocere tantissime pietanze in poco tempo. Ad esempio puoi preparare le patatine fritte, il pesce, la carne e addirittura le torte. Grazie al sistema di ventilazione interna il calore viene distribuito in modo uniforme. Così avrai lo stesso sapore del fritto ma con meno calorie e con nessun odore sgradevole. Tutte le parti removibili si possono lavare in lavastoviglie senza nessun problema.

Davvero un’offerta d’oro. Devi essere veloce perché ovviamente non durerà in eterno. Quindi prima che il prezzo lieviti vai su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Taylor Swoden a soli 99,99 euro, invece che 149,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.