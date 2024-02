Friggitrice ad aria da 6,5L e 12 programmi al PREZZO FOLLE di 46€

Approfitta velocemente di questa incredibile promozione che ti permette di avere una friggitrice ad aria stupenda a una cifra ridicola. Dunque non perdere tempo vai su Amazon e mettila nel tuo carrello a soli 46,90 euro, invece che 79,90 euro.

Grazie allo sconto del 41% adesso puoi risparmiare un bel po’ di soldi e soprattutto fai diventare la cucina più sana, semplice e veloce. Ha un ampio cestello che ti consente di cucinare per tuta la famiglia e tantissimi programmi preimpostati. Il suo design compatto e moderno la rendono perfetta per ogni cucina.

Friggitrice ad aria a una cifra invisibile, da prendere al volo

Non ci sono dubbi, a questo prezzo è l’offerta del giorno. Non è possibile trovare di meglio. Anche perché non sacrifica per niente la qualità. Ha una potenza da 1700 W che gli permette di riscaldarsi rapidamente e quindi cuocere i cibi più velocemente. Grazie al suo cestello da 6,5 litri puoi fare preparazioni per tante persone.

All’interno non dovrai mettere olio, o pochissimo, per cui le tue pietanze saranno molto meno caloriche, ma i tuoi ospiti non si renderanno conto della differenza. Possiede anche 12 programmi preimpostati che puoi scegliere nel pratico e intuitivo pannello touch. Ha un timer da 0 a 60 minuti e puoi selezionare la temperatura manualmente fino a 200° C.

Dunque prima che tutto finisca e il prezzo torni alla normalità, vai su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Cecotec a soli 46,90 euro, invece che 79,90 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro alcuni giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.