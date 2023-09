Friggitrice ad Aria da 5,5 litri a 62€ è POSSIBILE? Con Amazon SÌ

Ormai tutto è possibile su Amazon e anche oggi infatti siamo di fronte a un’offerta pazzesca da non perdere assolutamente. Dunque metti subito nel tuo carrello la friggitrice ad aria Uten a soli 62,70 euro, invece che 89,99 euro.

Affrettati perché un prezzo così basso è destinato a durare poco. Con questo sconto del 30% oggi puoi avere questo elettrodomestico utilissimo a una cifra ridicola. Che tu lo voglia per migliorare e velocizzare la tua cucina o per fare un regalo, sicuramente questa è l’offerta migliore che puoi trovare.

Friggitrice ad aria semplicissima e con ampio cestello

Questa friggitrice, a differenza di tanti altri modelli, offre un design molto semplice e quindi la può davvero usare chiunque. Infatti è dotata di un pannello sulla parte frontale con due rotelle che ti permettono di decidere il timer e la temperatura. Potrai impostare un minimo di 80 °C fino a un massimo di 200 °C in base a quello che dovrai cucinare.

La grande capacità del cestello ti permette di fare preparazioni da 2 a 8 persone. All’interno l’aria si muove in circolo a 360° riuscendo a cuocere i cibi in modo che risultino morbidi e succosi dentro e croccanti fuori. E così non dovrai usare l’olio e quindi ogni piatto sarà anche più sano. Inoltre il cestello è removibile e lo puoi lavare in lavastoviglie.

L’unico nemico adesso è il tempo perché una promozione così interessante durerà pochissimo e le unità disponibili finiranno presto. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Uten a soli 62,70 euro, invece che 89,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.