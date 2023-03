Friggitrice ad aria 2 in 1: Moulinex VINCE su tutti (-31%)

Cucina in modo sano, senza sporcare tante padelle e soprattutto senza dover stare sempre dietro ai fornelli. In che modo? Con questa fenomenale friggitrice ad aria 2 in 1 firmata Moulinex. Una volta che la provi non torni più indietro perché ti stupisce. Pronto ad avere sempre ospiti a cena?

Bella, super tecnologica e di una qualità eccezionale, grazie alle offerte di primavera te la porti a casa a prezzo extra ridotto. Il ribasso del 33% ti strizza l’occhio quindi collegati e aggiungila al tuo carrello. La paghi appena 109,99€.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Friggitrice ad aria 2 in 1: Moulinex è il tuo alleato

Tutti conosciamo Moulinex come marchio, è ottimo e gode di stima da parte di chiunque lo acquisti. Come mai? Semplicemente perché sa centrare il punto con i suoi prodotti. È il caso di questa friggitrice ad aria 2 in 1 dal design pazzesco ma non solo.

Con display LED digitale con un solo dito imposti programmi, temperature, timer e tutto il resto. Per rendere ancora più semplice la preparazione dei tuoi piatti, hai 8 modalità già installate e un’applicazione con ben 125 ricette per sperimentare a più non posso.

Perché è un modello 2 in 1? Puoi sia friggere senza ausilio di grassi o persino grigliare le tue verdure o i tuoi alimenti preferiti. Geniale, vero?

Con cestello da 4,2 L cucini per 6 persone in una volta sola e non sporchi padelle e pentole. Una volta che hai finito, sfili il cestello e via di lavastoviglie. Altro dato interessate è che risparmia fino il 70% di energia rispetto alle altre friggitrici ad aria sul mercato.

Un vero successo sotto tutti i punti di vista.

Non perdere tempo, collegati immediatamente su Amazon per completare l’acquisto e prendere la tua friggitrice ad aria Moulinex 2 in 1. Solo per pochissimo tempo ancora la puoi pagare appena 109,99€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.