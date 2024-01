Friggitrice ad aria da 10L con piastre e cestello girevole (44%+codice)

Se fai alla svelta oggi puoi fare un vero colpaccio e ti porti a casa un fornetto super versatile con tanti accessori a un prezzo davvero vantaggioso. Dunque fiondati su eBay e aggiungi al tuo carrello la friggitrice ad aria Princess a soli 95,31 euro, invece che 189,90 euro. Per poter avere questo prezzo inserisci il codice CASA24 al momento del pagamento.

Ebbene sì, non ci sono errori e non è un sogno. Oggi c’è uno sconto gigante del 44% più un ulteriore ribasso con il codice promozionale che ti fa risparmiare la bellezza di oltre 94 euro. Inutile dire che a questa cifra la vorranno tutti e le unità disponibili sono limitate per cui fai presto o rischi di non fare in tempo.

Friggitrice ad aria con cestello maxi e tanti accessori

Sicuramente una delle cose più interessanti è il suo ampio cestello da 10 litri che ti permette quindi di fare preparazioni per un esercito. Infatti all’interno ci potrai mettere addirittura un tacchino intero. E poi ha una temperatura massima di 200° C per fare qualsiasi piatto in poco tempo.

La cottura ad aria ti permette di avere cibi sani, con meno grassi, pur avendo lo stesso gusto del fritto. E in confezioni trovi molti accessori per diverse preparazioni come le 3 griglie e il cestello girevole. Inoltre è dotata di un pratico e intuitivo pannello touch che ti consente di scegliere tra 10 impostazioni per essere ancora più rapida.

Non aspettare che l’offerta finisca, prima che sia tardi vai su eBay e acquista la tua friggitrice ad aria Princess a soli 95,31 euro, invece che 189,90 euro. Ricordati che per avvalerti dello sconto devi inserire il codice CASA24 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.