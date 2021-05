Nelle ultime settimane c’è stata una nuova ondata di contagi da Coronavirus che ha attraversato l’India. Dall’inizio di questo mese, i casi di coronavirus nel territorio sono aumentati in modo significativo. Infatti, nell’ultima settimana, il Paese ha registrato non meno di 2000 morti al giorno. La situazione sta peggiorando e le persone stanno ora prendendo forti precauzioni. Secondo il rapporto degli addetti ai lavori, la capacità di produzione di iPhone 12 in uno stabilimento Foxconn in India è diminuita di oltre il 50%. Ciò è fondamentalmente dovuto ai lavoratori che lasciano il lavoro a causa della pandemia di coronavirus.

La dura decisione di Foxconn per il mercato indiano

Lo stabilimento Foxconn nel Tamil Nadu, nell’India meridionale, produce iPhone esclusivamente per il mercato indiano. Il Tamil Nadu è uno degli stati più colpiti dalla seconda ondata di COVID-19 in India. A partire da lunedì scorso, la nazione è stata completamente bloccata. La città ha chiuso i trasporti pubblici, i negozi e tutti i tipi di attività pubbliche nel tentativo di frenare il numero crescente di infezioni.

Secondo i rapporti, oltre 100 lavoratori Foxconn nel Tamil Nadu sarebbero stati infettati dal coronavirus. A tal fine, l’azienda ha imposto “il divieto di ingresso” allo stabilimento di Chennai, capitale del Tamil Nadu.

Questo ban sarà attivo almeno fino alla fine del mese. Se la situazione nel Tamil Nadu non cambierà, il divieto continuerà. Una fonte anonima ha così dichiarato: “Da ieri, i dipendenti possono solo uscire, non entrare in fabbrica. La fabbrica conserva solo una piccola parte della produzione”.

Non di meno, la fonte afferma che la fabbrica ha dovuto tagliare più del 50% della sua normale produzione. Tuttavia, la fonte non ha specificato la capacità della fabbrica. Al momento non ci sono informazioni sul numero esatto di lavoratori in fabbrica. Foxconn fornisce alloggi per i dipendenti, quindi non è necessario che i dipendenti abbandonino l’ambiente.

In risposta, Foxconn ha confermato che un piccolo numero dei suoi dipendenti è risultato positivo al CoVid-19. L’azienda afferma inoltre di fornire tutto il supporto necessario, compresa l’assistenza medica.

In una dichiarazione rilasciata alla stampa, l’azienda ha dichiarato:

Foxconn mette al primo posto la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, motivo per cui abbiamo lavorato a stretto contatto con i governi locali indiani e le agenzie di sanità pubblica per risolvere le sfide che noi e tutte le aziende affrontiamo nell’affrontare la crisi pandemica del coronavirus.

Apple

Smartphone