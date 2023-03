Fotovoltaico plug and play da balcone: kit completo a prezzo WOW su Amazon

Con un kit fotovoltaico plug and play da balcone basta posizionare il pannello e attaccarlo alla presa elettrica! Non dovrai fare altro. Il sistema inizierà a produrre da subito e ti permetterà di risparmiare in bolletta. L’installazione non potrebbe essere più semplice e basterà rendere noto al tuo gestore dell’energia elettrica del tuo impianto.

Un prodotto decisamente intelligente, che permette da subito di contenere la bolletta. Per questo motivo, ormai da mesi sono moltissimi ad aver deciso di dotarsene. Finalmente, anche su Amazon è disponibile un set completo a prezzo decisamente accessibile. A casa ricevi tutto l’occorrente: si tratta di LightMate, un sistema di ottima qualità, che dura fino a 25 anni e offre una produzione fino a 425KW/h all’anno.

L’edizione da balcone puoi portarla a casa a 599€ con spedizioni veloci e gratuite, garantite in pochi giorni: basta completare l’ordine al volo per accaparrartelo, se ancora disponibile. Se desideri la versione da muro (a cambiare sembra siano le staffe) puoi risparmiare 100€ e prendere il set a 499€ sempre con spedizioni gratuite. Infine, è disponibile anche la versione da giardino a 549€.

Cosa ricevi in dotazione con questo set? Tutto l’occorrente per il montaggio:

Pannello fotovoltaico (166 x 100 x 3,5 cm) con 320 Wpeak (MaySun) nero in telaio di alluminio nero (FULLBLACK), 60 celle monocristalline

Inverter monofase da collegare alla presa di corrente (Envertec EVT300), avanzata tecnologia MPPT design elegante, installazione facile e veloce, alta affidabilità

i supporti corrispondenti per il montaggio a scelta

tutte le viti necessarie e le istruzioni per l’uso

Secondo quanto dichiarato, bastano 45 minuti per eseguire il montaggio in totale autonomia e poi il sistema inizierà immediatamente a produrre elettricità direttamente grazie ai raggi del sole.

Il risparmio in bolletta è garantito perché potrai alimentare gli oggetti in casa anche con l’energia solare! Considerando l’investimento contenuto, e la durata di 25 anni del sistema, basterà veramente poco per ammortizzare la spesa ed entrare nel vivo del risparmio.

L’eccezionale kit fotovoltaico plug and play da balcone di LightMate adesso lo trovi su Amazon, ma dovrai essere velocissimo per accaparrartelo. Ormai, soluzioni come queste sono particolarmente richieste e solitamente durano poco. Scegli la versione che preferisci, in base alle tue esigenze, e completa l’ordine al volo:

Ricevi tutto a casa con spedizioni veloci e gratuite, garantite in una manciata di giorni da venditore terzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.