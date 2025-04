Fotocamera con sensore Sony e display curvo da 120Hz: realme 12 Pro 5G e SUPER

Se vuoi mettere le mani su uno smartphone con cui puoi scattare foto spettacolari, che abbiamo una super batteria e un bellissimo display senza svenarti, non perdere questa occasione. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello realme 12 Pro 5G a soli 249 euro, invece che 449,90 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che tutto vero. Grazie a questo sconto pazzesco del 45% il prezzo crolla drasticamente e si avvicina tantissimo al più basso di sempre. Potrai risparmiare la bellezza di 199 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

realme 12 Pro 5G a questo prezzo non ha rivali

Non ci sono dubbi, per il prezzo con cui puoi avere oggi realme 12 Pro 5G è sicuramente il migliore smartphone mid-range. È incredibilmente equilibrato e garantisce diverse funzioni da top di gamma. Tra queste possiamo notare la straordinaria fotocamera telescopica per ritratto Sony IMX882 dotata di stabilizzatore ottico che ti permetterà di immortalare i tuoi momenti per renderli indimenticabili.

Ottimo anche il fantastico display curvo da 6,7 pollici dotato di una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz e con un’ottima luminosità per essere visibile anche alla luce del sole. Viene alimentato dall’ottimo processore Snapdragon 6 Gen 2 di Qualcomm e ben 12 GB di RAM che garantiscono prestazioni eccellenti. Questa è la versione da 256 GB di memoria interna per non avere problemi e scaricare tutte le app che desideri. Mentre la batteria da 5000 mAh detiene una ricarica SUPERVOOC da 67 W che lo riporta al 100% in pochissimo.

Dunque oggi puoi portarti a casa uno straordinario smartphone a un prezzo veramente vantaggioso. Perciò non aspettare troppo, vai subito su Amazon e acquista il tuo realme 12 Pro 5G a soli 249 euro, invece che 449,90 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.