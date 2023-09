Fotocamera istantanea Fujifilm instax mini 12: sconto TOP(-17%)

Grazie all’offerta assolutamente pazzesca e imperdibile che ti propone oggi Amazon, questa magnifica fotocamera istantanea Fujifilm instax mini 12 sarà tua al prezzo super conveniente di soli 74 euro circa invece di 89 euro circa. Questo fantastico dispositivo, che ti permetterà di stampare i tuoi ricordi più belli in un batter d’occhio, sarà tuo al prezzo così basso grazie allo sconto TOP del 17%.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire di molti vantaggi e la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Se invece ancora hai l’abbonamento a Prime, puoi sempre attivare la prova gratuita di 30 giorni.

Perfetta sotto ogni punto di vista, grazie a questa macchina fotografica istantanea, potrai riempire la tua vita di allegria, creatività e colore. Potrai utilizzarla in maniera facile e veloce e potrai portarla sempre con te per poter stampare i tuoi momenti più emozionanti insieme alle persone che ami.

Ti basterà ruotare l’obiettivo per accendere la fotocamera, ruotandolo nuovamente potrai invece attivare la modalità Close-Up e inquadrare con precisione il soggetto da immortalare. Dopo aver scattato la foto, ti basteranno solamene 5 secondi per stampare una spettacolare foto in formato mini.

L’esposizione ed il flash si regolano in automatico, quindi potrai tranquillamente immortalare i tuoi momenti da non dimenticare in ogni condizione di luce. Potrai anche scattare una tua foto in maniera estremamente facile con l’inquadratura giusta grazie alla presenza del comodissimo specchietto selfie.

Grazie all’app INSTAX UP! potrai dar sfogo alla tua creatività e potrai trasformare le tue stampe che ami in formato digitale. Potrai crea un album fotografico in cui racchiudere tutti tuoi ricordi più belli e condividere i momenti più emozionanti con i tuoi amici. Dunque, non ti resta che acquistare subito questa magnifica fotocamera istantanea Fujifilm instax mini 12 al prezzo imperdibile grazie allo sconto del 17%.

