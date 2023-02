Fotocamera digitale per bambini oggi a soli 25,59 € su Amazon(-42%)

Stai cercando il giusto regalo da fare al tuo bambino per il suo compleanno? Vorresti uno strumento che possa farlo approcciare al mondo della fotografia? Bene, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Per poco tempo ancora, infatti, potrai acquistare questa fotocamera digitale per bambini al prezzo super scontato di soli 25,59 €.

Grazie allo sconto pazzesco del 42% potrai portarti a casa questo prodotto eccellente, che sicuramente farà felice il tuo bambino. La macchina fotografica adatta ai più piccoli, oltre ad essere estremamente facile da usare, è provvista di uno schermo da 2 pollici.

Non mancano diverse funzioni tra cui la messa a fuoco automatica, 4 cornici divertenti, scatto continuo, 4 filtri colore e opzioni di fotografia a tempo. Niente male anche dal punto di vista della risoluzione, di 8.0 Megapixel, che potrebbe richiedere fino a 1920x1080P Video.

Insieme alla fotocamera avrai anche una scheda micro SD da 32 GB che il tuo bambino potrà utilizzare subito insieme alla batteria al litio ricaricabile incorporata da 650 mAh. Il piccolo dispositivo è compatibile con gran parte di PC, laptop, caricabatterie portatili e altri dispositivi provvisti di uscita USB.

Il tuo bambino potrà scattare foto o registrare video in tutta tranquillità, senza paura di poterla rompere. Infatti, è provvista di una comodissima custodia in silicone antiurto, ovviamente non tossico.

Dunque, questa macchina fotografica è il regalo adatto da fare ai più piccoli, in ogni occasione, che permetterà loro di dar sfogo alla creatività e all’immaginazione. Estremamente carina, piccola e leggera, il tuo bambino potrà portare la sua mini macchina fotografica ovunque.

Non ti resta che correre su Amazon e acquistare la fotocamera digitale per bambini con scheda da 32 GB inclusa, a soli 25,59 € grazie allo sconto del 42%. Affrettati, l’offerta potrebbe terminare a breve e sarebbe un vero peccato lasciarsi scappare questa occasione che potrebbe rendere felice il tuo bambino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.