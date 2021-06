Assolutamente no: il fatto che il tuo smartphone sia IP68 non ti assicura di poterlo inserire in acqua, magari salata, e scattare foto. Chi lo dice? Chi ne ha compromessi un paio e poi ha smesso, fidati. Una custodia specifica può costare pochissimo, se sai come sceglierla: ne ho scovata una su Amazon che ora paghi circa 6€. Le spedizioni sono rapide e gratis: in tempo per le vacanze! Attento però: la richiesta è ampia e le scorte limitate.

Per le foto sott'acqua con lo smartphone, bastano 6€

Sicuramente, quella di Yosh è fra le migliori custodie che ci siano per proteggere i device in situazioni speciali come quelle del contatto (anche prolungato) con l'acqua.

Questa è perfetta per te, che ami fare foto anche sott'acqua, perché è predisposta per questo. Infatti, alcuni modelli non permettono l'uso del touchscreen o dei pulsanti laterali. Peggiori di tutti sono i case che da un lato sono trasparenti e dall'altro no: se va bene, puoi fare un selfie.

Per questo il modello che oggi è in sconto è stato comprato da centinaia di persone e conta recensioni altissime su Amazon: ben 4,5 stelle su 5 su un totale di 2552 utenti che hanno lasciato la loro opinione. Mica male!

Quest'anno, lo sfizio di fare foto sott'acqua puoi togliertelo anche tu, senza compromettere lo smartphone: con la custodia di Yosh, progettata appositamente per questo, il device è al sicuro mentre tu ti diverti. Anzi, non limitarti a usarlo al mare: quando sei in condizioni poco sicure per chiavi, documenti, denaro o altri oggetti, sfrutta questa custodia per proteggerli. Che si tratti di neve, pioggia o sporcizia: è un ottimo aiuto!

Tutto quello che devi fare, per accaparrarti questo utilissimo gadget a poco più di 6€ su Amazon:

spuntare il coupon in pagina;

mettere il prodotto nel carrello;

completare il pagamento.

Le spedizioni? Sono assolutamente rapide e gratis, se sei cliente Prime! Soddisfatto di questa chicca, degna di un vero risparmiatore professionista come te? Raggiungi gli altri 17.000, già iscritti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net: ogni giorno, ricevi gratis gli avvisi sulle migliori offerte Amazon, anche le più nascoste!

