Un'idea geniale, ancora poco capita, per fare foto perfette con lo smartphone. Questo gioiellino lo prendi a circa 6,99€ da Amazon con spedizioni rapide e gratis: scopri perché è speciale, lo porterai con te in vacanza senza pensarci due volte.

Foto super con lo smartphone: basta poco

Un telecomandino, piccolo e compatto, che colleghi in Bluetooth allo smartphone. Compatibile con Android ed iOS, essenzialmente ti permette di effettuare scatti a distanza, proprio come se ci fosse qualcuno a premere l'otturatore virtuale al tuo posto.

Perfetto per foto di gruppo, autoscatti mentre magari vuoi riprendere un bel panorama e non solo il tuo visto. Posizioni lo smartphone, porti il telecomandino con te, e scatti!

Non solo, immagina di aver posizionato per bene il device, con impostazioni manuali, per fare una foto con poca luminosità. Evita le vibrazioni che, inevitabilmente, procureresti toccando lo smartphone: lascia fare a questo dispositivo e manda il comando a distanza.

Come anticipato, è una vera e propria genialata, che capisci solo quando inizi ad usarla per fare foto perfette con lo smartphone. La cosa interessante è che ora la prendi a 6,99€ appena da Amazon. Le spedizioni? Rapide e gratis, in tempo da mettere in valigia per le vacanze!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone