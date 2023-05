Foto istantanee perfette con questa Fujifilm in offerta Amazon (-18%)

Se ami le foto istantanee e vuoi una fotocamera facile da usare, divertente e colorata, non perdere l’occasione di acquistare la Fujifilm Instax Mini 12 Pastel Blue a un prezzo imperdibile su Amazon.

Solo per oggi, puoi risparmiare il 18% e portarla a casa a soli 73,75 euro invece di 89,99. Grazie alla spedizione Prime potresti riceverla a casa già domani.

Fujifilm Instax Mini 12: la macchina fotografica istantanea che stavi cercando

La Fujifilm Instax Mini 12 è una macchina fotografica istantanea che ti permette di stampare le tue foto in formato carta di credito in soli cinque secondi. Ha un design iconico e frizzante, con una forma a “bolla” e un colore pastello che la rende ancora più giocosa e strabiliante.

Questa fotocamera è perfetta per i selfie, grazie allo specchietto incorporato e alla modalità Close-up che ti permette di scattare foto nitide e dettagliate da una distanza di 30-50 cm. Inoltre, ha l’esposizione automatica e il controllo del flash, così non devi preoccuparti di regolare le impostazioni o di accendere il flash: puoi semplicemente mirare e scattare senza pensieri.

La Fujifilm Instax Mini 12 è soprattutto semplice da usare: basta ruotare l’obiettivo per accendere la fotocamera, ruotarlo ancora per attivare la modalità Close-up e ruotarlo per spegnerla. Ecco fatto, lezione terminata.

Non lasciarti sfuggire questa offerta: clicca qui per acquistare la Fujifilm Instax Mini 12 Pastel Blue su Amazon e riempi il tuo mondo di gioia con le tue foto istantanee.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.