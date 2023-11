Fossil Smartwatch Gen 6: sconto 60% su Amazon e prezzo SHOCK (119€)

Se stai cercando un smartwatch all’avanguardia che combini stile e funzionalità, Fossil Smartwatch Gen 6 Connected è la scelta perfetta. Con Wear OS by Google, funzionalità avanzate di monitoraggio e una vasta gamma di caratteristiche, questo smartwatch ti offre un’esperienza completa per tenere il polso al passo con il tuo stile di vita attivo e connesso. Completa al volo il tuo ordine per ottenere uno sconto del 60% su Amazon. Lo prendi a 119€ e lo ricevi in modo veloce e gratuito grazie ai servizi Prime.

Un design elegante che si adatta perfettamente a qualsiasi outfit, che tu sia al lavoro, in palestra o in una serata fuori. Con il suo display sempre attivo, puoi visualizzare l’ora e le notifiche in modo chiaro e immediato. Inoltre, grazie alla vasta selezione di quadranti personalizzabili, puoi adattare il look del tuo wearable al tuo stile personale.

Dotato di Wear OS by Google, ti offre una vasta gamma di funzionalità intelligenti. Puoi ricevere notifiche direttamente sul polso, controllare il tuo battito cardiaco, monitorare l’attività fisica, tracciare i progressi dei tuoi obiettivi fitness e molto altro ancora. Inoltre, grazie all’integrazione di Alexa, puoi controllare il tuo smartwatch con comandi vocali e accedere a una miriade di informazioni e servizi.

Ti offre un monitoraggio avanzato della salute e del fitness. Puoi tenere traccia dei tuoi passi, monitorare il sonno, misurare la frequenza cardiaca e persino controllare la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Con il GPS integrato, puoi tracciare le tue attività all’aperto e ricevere informazioni dettagliate sul percorso e la distanza percorsa.

Grazie alla connettività NFC, puoi effettuare pagamenti senza contatto direttamente dal tuo dispositivo. Inoltre, con la sincronizzazione automatica delle notifiche, non perderai mai una chiamata o un messaggio importante, anche quando il tuo telefono non è a portata di mano. La durata della batteria non sarà un problema, poiché ti offre un’ottima autonomia e una ricarica rapida.

Il Fossil Smartwatch Gen 6 Connected è un compagno affidabile che ti offre stile, funzionalità avanzate e un monitoraggio completo della salute e del fitness. Con il suo design elegante, la tecnologia all’avanguardia e la connettività intuitiva, questo smartwatch è perfetto per chiunque desideri un accessorio di moda che sia anche un assistente personale e un allenatore fitness. Non perdere l’opportunità di ottenere lo sconto del 60% su Amazon e completa al volo il tuo ordine per averlo a 119€ circa appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.