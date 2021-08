Fossil Gen 6 è appena stato svelato; i nuovi modelli della serie hanno un prezzo di partenza di 299 dollari, dispongono del SoC Snapdragon Wear 4100+ ma presentano ancora il vecchio WearOS 2.

Fossil Gen 6 con WearOS 3? Solo nel 2022

Dopo aver annunciato la Gen 5 nel 2019, Fossil ha annunciato oggi la gamma erede, soprannominata Gen 6. Il nuovo smartwatch offre aggiornamenti chiave tra cui un processore più potente, ma non viene fornito con l'ultima versione di Wear OS.

L'aggiornamento principale della Gen 6 riguarda l'inserimento del processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, uno dei due chipset che il chipmaker ha annunciato lo scorso anno per gli smartwatch globali. Il suddetto wearable è il primo a presentare questo nuovo SoC. L'azienda afferma che la nuova CPU offre un miglioramento delle prestazioni fino al 30% rispetto ai device della Gen 5. Gli utenti dovrebbero vedere tempi di caricamento delle app più rapidi e un consumo energetico ridotto.

Un'altra nuova caratteristica è l'aggiunta di un sensore che monitora il livello di ossigeno nel sangue (SpO2). L'orologio ha anche la possibilità di misurare la frequenza cardiaca H24. La socieetà afferma che tale sensore è stato migliorato e funziona meglio in diverse nuove situazioni.

Fossil Gen 6 ha l'Assistente Google integrato, quindi con la parola di attivazione “Ok Google” potrete porre domande, controllare i dispositivi domestici intelligenti e impostare promemoria. C'è anche il supporto per Google Pay, il controllo della riproduzione musicale e la possibilità di effettuare e ricevere chiamate quando è connesso ad uno smartphone. Sfortunatamente, lo smartwatch esegue il vecchio Wear OS 2 out of the box. Se non vi dispiace aspettare fino al prossimo anno, sappiate che Wear OS 3 approderà solo nel 2022.

Specifiche tecniche

Schermo AMOLED da 1,28 pollici con risoluzione 416 x 416;

1 GB di RAM;

8 GB di spazio di archiviazione;

Snapdragon Wear 4100+;

Bluetooth 5.0;

NFC SE;

Wifi;

IR fuori corpo, giroscopio;

Sensore di frequenza cardiaca PPG;

Accelerometro, altimetro, sensore di luce ambientale, bussola, giroscopio;

Resistenza all'acqua 3 ATM.

Il Fossil Gen 6 ha un quadrante rotondo ed è disponibile in diversi stili. Gli acquirenti potranno scegliere tra 10 diverse configurazioni che partono da $ 299 e arrivano fino a $ 319. Fossil dispone anche di cinturini in diversi colori. Fossil sta già prendendo i preordini e dice che la spedizione partiranno il prossimo 27 settembre.

Fossil

Smartwatch