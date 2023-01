Fossil Gen 6: smartwatch PAZZESCO a METÀ prezzo su Amazon

Approfitta velocemente di quest’offerta perché svanirà in un lampo. In questo momento è il prezzo più basso che potrai trovare. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Fossil Gen 6 a soli 163,99 euro, invece che 329 euro.

Oltre a questo taglio di prezzo netto avrai anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Questo smartwatch è veramente spettacolare. Ha una cassa da 42 mm con un cinturino in acciaio inossidabile elegantissimo. Potrai comunicare con gli assistenti vocali e monitorare il tuo stato di salute in tempo reale. Ricevi le notifiche dal tuo smartphone e paghi direttamente con il tuo polso.

Fossil Gen 6: elegante e comodo a un prezzo mai visto

Fossil Gen 6 si presenta con una bellissima cassa da 42 mm rotonda e un cinturino in acciaio, che gli dona un design moderno ed elegante. Nonostante non spicca per leggerezza è molto comodo da indossare. È dotato del potente processore Snapdragon Wear che garantisce un caricamento delle app più rapido e un consumo ridotto.

Possiede la connettività Bluetooth 5.0 con cui è in grado di associarsi velocemente al tuo smartphone con un ampio raggio di azione. In questo modo potrai ricevere notifiche di messaggi, chiamate e tanto altro direttamente al tuo polso. Grazie alla tecnologia NFC, per fare i pagamenti non sarà necessario tirare fuori le carte di credito, ti basterà appoggiare il tuo smartwatch sul terminale. Ha il GPS integrato per tracciare i tuoi percorsi e può monitorare la frequenza cardiaca in tempo reale. Inoltre puoi parlare con i tuoi assistenti vocali senza nemmeno usare le mani.

Questo è un vero affare e ovviamente come tutte le promozioni durerà poco. Quindi se vuoi evitare di perdertela vai adesso su Amazon e acquista il tuo Fossil Gen 6 a soli 163,99 euro, invece che 329 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita.

