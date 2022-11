Fossil Gen 6: lo smartwatch più elegante a prezzo da CAPOGIRO (-40%)

Vuoi uno smartwatch che sia bello, elegante e che ricordi i vecchi modelli con il cinturino in acciaio? Allora questa offerta di Amazon è sicuramente quella giusta per te. Metti subito nel tuo carrello Fossil Gen 6 a soli 196 euro, invece che 329 euro.

Sicuramente perfetto per le occasioni importanti, ma non solo. Infatti è in grado si assisterti per tutto il giorno nelle varie attività. Dalle passeggiate allo sport, dal lavoro al fitness, potrai avvalerti appieno di questo fantastico smartwatch. È resistente all’acqua e compatibile con gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant. Inoltre se preferisci potrai pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Fossil Gen 6: per chi non vuole fare rinunce

Fossil Gen 6 si presenta con un design estremamente elegante. Cassa in acciaio inossidabile da 44mm e cinturino grigio dello stesso materiale. Per chi non teme un po’ di peso in più al polso. Usa il sistema operativo Wear OS by Google che ti permetterà di godere di tutte le applicazioni in modo fluido e di una connessione con i tuoi dispositivi eccezionale.

Display sempre attivo e luminoso con colori vividi e diversi quadranti da scegliere per personalizzare il tuo look. Tiene traccia dei tuoi spostamenti grazie al GPS integrato, monitora il battito del cuore, SpO2 e tiene conto della distanza che percorri durante i tuoi esercizi. Ricevi notifiche, collegandolo al tuo smartphone, di chiamate, messaggi di testo e app e puoi rispondere o effettuare chiamate direttamente dal tuo polso. È resistente all’acqua fino a 30 metri e si ricarica completamente in soli 30 minuti.

Un’offerta davvero da non perdere. Se fai veloce potrai beneficiare di questo sconto del 40% e portarti a casa un bellissimo smartwatch. Vai ora su Amazon e acquista il tuo Fossil Gen 6 a soli 196 euro, invece che 329 euro. Se lo ordini adesso lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.