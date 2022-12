Fossil Gen 6 a prezzo ASSURDO su Amazon, da prendere ADESSO (-50%)

Se fai veloce oggi puoi mettere al tuo polso uno smartwatch eccezionale a un prezzo super vantaggioso, scontato del 50%. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Fossil Gen 6 a soli 164,99 euro, invece che 329 euro.

Grazie a questa super offerta avrai un risparmio di ben 164 euro. Soprattutto puoi avere un orologio digitale stupendo che riesce a unire perfettamente la bellezza del design all’utilità della tecnologia. Possiede una cassa circolare in acciaio inox da 44 mm e un cinturino molto elegante sempre in acciaio inossidabile. Super potente e veloce, garantisce ottime prestazioni.

Fossil Gen 6: lo smartwatch più elegante al prezzo più basso

Sicuramente una delle caratteristiche di questo smartwatch è la sua eleganza che contraddistingue da sempre il marchio Fossil. Infatti anche in questa versione, benché integri le nuovissime tecnologie, troviamo comunque una cassa e un cinturino in acciaio e un bellissimo vetro minerale. Il display restituisce colori pieni e nitidi ed è visibile anche quando c’è molta luce. Inoltre potrai ricevere notifiche di chiamate e messaggi, anche di WhatsApp o Telegram.

Il super processore Snapdragon Wear 4100 garantisce caricamenti delle app velocissime e consumo energetico ridotto. La connessione Bluetooth è stabile e a un raggio di azione elevatissimo. Potrai usare i comandi vocali di Alexa o Google Assistant direttamente dal tuo polso per pianificare le tue giornate o chiedere informazioni. Inoltre ha una ricarica super veloce, in poco più di 30 minuti avrai il tuo smartwatch già all’80%.

Questa è davvero un’offerta da non farsi scappare. Uno sconto così importante è destinato a durare poco, per cui se non vuoi che l’offerta finisca prima che te ne possa avvalere, vai subito su Amazon e acquista il tuo Fossil Gen 6 a soli 164,99 euro, invece che 329 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.