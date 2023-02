Fossil Gen 6: lo smartwatch più elegante e tech di tutti ad un prezzo imperdibile

Se sei alla ricerca di uno smartwatch elegante, che abbia un look retrò ma che sia al tempo stesso tecnologico e funzionale, allora Fossil Gen 6 fa al caso tuo. Adesso è disponibile su Amazon ad un prezzo scontato di 229 euro invece che 329 euro. Questo significa un risparmio del 30%!

Fossil Gen 6 è un vero e proprio compagno di viaggio per tutte le tue attività quotidiane. Grazie alla sua resistenza all’acqua, potrai indossarlo sempre, sia durante una passeggiata che durante un allenamento. Inoltre, è compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant e offre una connessione eccezionale con i tuoi dispositivi. Con un design elegante e una cassa in acciaio inossidabile da 44mm e un cinturino grigio dello stesso materiale, Fossil Gen 6 è uno smartwatch resistente e allo stesso tempo accattivante.

Con il suo sistema operativo Wear OS by Google, avrai accesso a molte app e una connessione fluida con il tuo smartphone. Il display è sempre attivo e luminoso, con colori vividi e diversi quadranti da scegliere per personalizzare il tuo look. Fossil Gen 6 tiene traccia dei tuoi spostamenti, monitora il battito del cuore, SpO2 e tiene conto della distanza che percorri durante gli esercizi. Ricevi notifiche di chiamate, messaggi e app e puoi rispondere o effettuare chiamate direttamente dal tuo polso. Inoltre, si ricarica completamente in soli 30 minuti.

Se vuoi uno smartwatch elegante e funzionale che non faccia rinunce, non perdere questa occasione. Acquista subito il tuo Fossil Gen 6 su Amazon a soli 229 euro, invece che 329 euro. Con Amazon Prime, lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Affrettati!

