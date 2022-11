Fossil Gen 6: il più bello, ad un prezzo SPECIALE

Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta davvero unica nel suo genere; Fossil Gen 6 si porta a casa a soli 164,50€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo. Dispone di WearOS, il software di Google per smartwatch. Attenzione: può funzionare sia con iPhone che con Android.

Ricordatevi che si tratta di un prezzo speciale per un wearable incredibile, leggero, esteticamente molto bello e con un pannello OLED davvero risoluto. Volendo, si può dilazionare il pagamento in comode rate e si può anche scegliere di effettuare il reso gratuitamente entro il 31 gennaio 2023. Citiamo poi l’assistenza gratuita per ben due anni con supporto tecnico attivo tutti i giorni, anche nei festivi.

Fossil Gen 6: impossibile non volerlo

Con Wear OS si può usufruire di un parco di app davvero molto variegato e ricco. Il sistema operativo funziona sia con Android che con iOS anche se le funzionalità dipendono dal telefono che possedete. C’è in confezione un cavo USB con dock magnetico che ricarica il gadget dell’80% in circa 30 minuti.

Con lo schermo sempre attivo, ben luminoso e visibile in ogni condizione di luce, vedrete lo smartwatch al top in ogni situazione e i quadranti permettono di personalizzare il look dell’orologio in base al proprio outfit. Non di meno, il device è resistente all’acqua fino a 3 atmosfere e inoltre si ricarica in mezzora. Consente di monitorare automatica mente attività, passi, sonno, battito cardiaco ma tanto altro ancora. Con il GPS avrete sempre tutto sotto controllo e i sensori forniscono alle app di sistema tutti i dati sanitari e i progressi sportivi di ciascun utente.

Dulcis in fundo si può tenere tutto sotto controllo grazie alle notifiche di WearOS sempre pronte e puntuali. Si può rispondere alle telefonate e si possono fare chiamate da zero anche senza il telefono vicino. E poi potrete usare Google Assistant o Amazon Alexa.

A soli 164,50€ al posto di 329,00€ è da comprare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.