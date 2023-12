Fossil Gen 6 Connected, prezzo in frantumi: su Amazon risparmi il 60%

Il Fossil Gen 6 Connected è un gioiello di tecnologia che unisce stile e funzionalità avanzate. Attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 60%, al prezzo di soli 119,00€ anziché 299,00€, rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti degli smartwatch di qualità.

Dotato del sistema operativo Wear OS by Google, questo smartwatch è compatibile con telefoni Android recenti e dispositivi iOS, offrendo un’ampia gamma di funzionalità che potrebbero variare in base alla piattaforma e al paese. La sua versatilità è arricchita da un display sempre attivo, ora più luminoso e con una vasta gamma di colori, permettendoti di personalizzare il tuo look con una varietà di quadranti.

La durata della batteria è notevole, garantendo fino a 24 ore di utilizzo normale e vari giorni in modalità estesa. La ricarica avviene in circa mezz’ora tramite un comodo dock magnetico che ruota a 360 gradi per una facilità d’uso senza precedenti.

Le funzionalità di monitoraggio della salute sono all’avanguardia, con il monitoraggio automatico di obiettivi di attività, passi, sonno, battito cardiaco, livello cardio e saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Grazie al GPS integrato, puoi tenere traccia della distanza e del percorso durante le tue attività fisiche.

La struttura resistente all’acqua fino a 3 ATM rende il Fossil Gen 6 ideale per tutte le tue attività quotidiane. Notifiche di chiamate, messaggi di testo e app sono facilmente accessibili dal tuo polso, e la sincronizzazione automatica di ora, fuso orario e calendario mantiene tutto sotto controllo.

La possibilità di rispondere ed effettuare chiamate direttamente dall’orologio quando il telefono non è a portata di mano aggiunge un livello di comodità alla tua esperienza quotidiana. Inoltre, le modalità a risparmio energetico semplificate contribuiscono ad ottimizzare la durata della batteria.

Il Fossil Smartwatch Gen 6 Connected è una combinazione di eleganza e funzionalità avanzate, offrendo un’esperienza completa ad un prezzo eccezionalmente conveniente con l’attuale offerta: acquistalo subito e risparmia con il 60% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.