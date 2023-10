Fossil Gen 6 Connected in offerta: moderno ed elegante, oggi tuo a 164€

Il Fossil Smartwatch Gen 6 Connected da Uomo rappresenta l’apice della tecnologia indossabile, offrendo una serie di funzionalità avanzate e design elegante, ora disponibile con uno sconto del 39% al prezzo di soli 164,00€, rispetto ai 269€ originalmente chiesti dal produttore.

Questo smartwatch è alimentato da Wear OS by Google, che ti offre un accesso completo a un ecosistema di app e funzionalità direttamente dal tuo polso. L’orologio è compatibile con telefoni con l’ultima versione di Android o iOS, tuttavia, le funzionalità supportate potrebbero variare a seconda del dispositivo e del paese.

Molto bene anche l’autonomia, che ti permetterà di affrontare tutte le tue attività quotidiane senza doverti preoccupare di ricaricare il device. Il Fossil Smartwatch Gen 6 offre un’eccezionale durata della batteria. Con un’autonomia di 24 ore o più in modalità estesa, questo orologio è pronto a seguirti durante tutta la giornata e oltre. La ricarica è rapida, richiedendo circa mezz’ora per raggiungere l’80% di carica. Inoltre, il dock magnetico a 360 gradi rende la ricarica semplice e comoda.

Dimentica di doverti slogare il polso ogni volta che vorrai vedere le ultime notifiche. Il Fossil Gen 6 Connected ha uno stupendo Always-On Display: lo schermo rimane sempre visibile e acceso, come quello di un normale orologio da polso digitale. Grazie a centinaia di app disponibili, puoi personalizzare ulteriormente il tuo smartwatch per soddisfare le tue esigenze. Ovviamente, se lo desideri potrai comunque disattivare questa modalità in modo da aumentare l’autonomia dello smartwatch.

Questo smartwatch è dotato di avanzati sensori che monitorano automaticamente vari aspetti della tua salute, inclusi obiettivi di attività, passi, sonno, battito cardiaco, livello cardio, e SpO2 (saturazione di ossigeno nel sangue). Il GPS integrato tiene traccia delle tue attività all’aperto, fornendo informazioni dettagliate su distanza e percorso.

Il Fossil Smartwatch Gen 6 Connected da Uomo è l’ideale per chi cerca un dispositivo di tendenza, con una serie di funzionalità avanzate e una lunga durata della batteria. Non perdere questa opportunità di possedere un dispositivo di alta qualità a un prezzo fortemente scontato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.