Fossil Gen 6 Connected, che prezzo! Su Amazon oggi a soli 164€

Il Fossil Smartwatch Gen 6 Connected con Wear OS by Google rappresenta un concentrato di tecnologia e stile, ora disponibile a un prezzo scontato del 18%, a soli 164,00€ anziché 199,00€.

Con Wear OS by Google, questo smartwatch è un compagno affidabile per chi desidera tenere sotto controllo le proprie attività quotidiane. È compatibile con telefoni Android recenti e iOS, garantendo un’ampia gamma di funzionalità che si adattano alle tue esigenze. Puoi personalizzare il tuo look con una varietà infinita di quadranti e accedere a centinaia di app per assistenza virtuale, fitness, pagamenti, musica, social, notizie, giochi, cronometri e molto altro.

La batteria è progettata per durare a lungo con un uso regolare, ma può estendersi per diversi giorni in modalità ad hoc, a seconda dell’uso e degli aggiornamenti. La ricarica è rapida grazie al cavo dati USB con dock magnetico che ruota a 360 gradi per una facile maneggevolezza. Il display sempre attivo è ora più luminoso e ricco di colori, permettendoti di visualizzare l’ora e le notifiche in modo chiaro e immediato.

Questo smartwatch monitora automaticamente diversi parametri della tua salute, come obiettivi di attività, passi, sonno, battito cardiaco, livello cardio, SpO2 (saturazione di ossigeno nel sangue) e altro ancora. Grazie al GPS integrato, puoi tracciare la tua distanza e il percorso durante l’attività fisica. I sensori avanzati forniscono dati accurati a tutte le tue app per la salute e il fitness, consentendoti di prenderti cura di te in modo più consapevole.

Approfitta di questa offerta imperdibile e aggiorna il tuo look con il Fossil Smartwatch Gen 6 Connected da Uomo con Wear OS by Google a soli 164,00€ anziché 199,00€. Rendi la tua quotidianità più intelligente e alla moda.

