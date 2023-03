Fossil Gen 5: è difficile trovarlo in sconto su Amazon come oggi

Lo smartwatch Fossil Gen 5 è un prodotto di alta qualità che offre numerose funzionalità avanzate e un design elegante e moderno. Anche se può essere difficile da trovare in offerta, gli sconti occasionali come quello di oggi su Amazon ne fanno un acquisto imperdibile per coloro che cercano un orologio smart affidabile e performante. Oggi lo puoi acquistare sul noto e-commerce ad un prezzo di 149,00 euro, che grazie al servizio di finanziamento Cofidis puoi pagare in comode rate a tasso zero.

Fossil Gen 5: tutti lo vorranno quanto lo guarderanno al tuo polso

Il Fossil Gen 5 è dotato di una batteria che può durare fino a più giorni, a seconda dell’utilizzo e dell’installazione degli aggiornamenti. Inoltre, il caricabatterie a induzione con cavo USB si collega agli anelli sul fondo della cassa e può essere ruotato di 360 gradi, consentendo di caricare l’orologio rapidamente e comodamente. In soli 50 minuti, l’orologio può raggiungere l’80% di carica.

Uno dei principali vantaggi del Fossil Gen 5 è la possibilità di avere il tempo in vista grazie al display Always-On e alla vasta selezione di quadranti disponibili. Inoltre, questo dispositivo offre centinaia di applicazioni, come Google Assistant, fitness, pagamenti, musica, social media, notizie, giochi, cronometro e molto altro ancora. Il design impermeabile e il tempo di ricarica rapido di meno di un’ora lo rendono il compagno ideale per tutte le attività.

Il Fossil Gen 5 dispone anche di funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness. Il dispositivo rileva automaticamente obiettivi di attività, passi, sonno, battito cardiaco e molto altro ancora. La modalità di attività con Tethered GPS registra la distanza percorsa e il percorso, mentre i sensori avanzati catturano tutti i dati importanti per le app di salute e fitness.

Grazie alle notifiche di chiamate, messaggi di testo, app e sincronizzazione automatica di tempo, fuso orario e calendario, il Fossil Gen 5 consente di rimanere sempre ben informati. Inoltre, quando il telefono non è a portata di mano, è possibile effettuare chiamate direttamente dall’orologio. La durata della batteria è ottimizzata con modalità smart, consentendo all’utente di utilizzare l’orologio per un periodo prolungato senza preoccuparsi di doverlo ricaricare frequentemente.

In poche parole, lo smartwatch Fossil Gen 5 è un dispositivo eccezionale per chi vuole essere sempre alla moda, puoi approfittare di questo piccolo sconto su Amazon, per acquistarlo ad un prezzo di 149,00 euro. Questa è una promo prova, significa che presto ritornerà il suo prezzo originale.

