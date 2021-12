Fossil: addio a uno smartwatch Diesel con Wear OS

Fossil ha cancellato uno smartwatch Diesel con Wear OS mai annunciato prima d'ora. La novità è stata scoperta in queste ore da 9to5google e desta un po' di sorpresa per chi, come noi, si ricorda che proprio Fossil, assieme a Samsung, è stata al fianco di Google per realizzare Wear OS 3 e dare il via alla lunga scia di wearable pensati per riportare la piattaforma ai fasti di un tempo e di competere con watchOS di Apple.

L'azienda statunitense dovrebbe presentare un gran numero di smartwatch con Wear OS 3 durante la prima metà del 2022, alcuni dei quali a marchio Diesel. Questa lunga lista di device era stata scoperta all'interno del database FCC sotto il nome in codice DW13: ebbene, Fossil avrebbe compilato uno specifico documento dell'FCC per richiedere la cancellazione di uno smartwatch Diesel mai annunciato:

Questo cambiamento doveva aggiungere un nuovo modello (DW13D1), ma i piani di produzione per questo device sono stati cancellati in modo permanente. Con la presente dichiariamo che il modello DW13D1 (con ID FCC: UK7-DW13) non è stato commercializzato o venduto né negli Stati Uniti né in nessuna parte del mondo.

Alcune indagini approfondite hanno svelato che questo smartphone Diesel cancellato da Fossil avrebbe fatto parte della serie Gen 6 dell'azienda statunitense, ma evidentemente la compagnia è ritornata sui propri passi per motivi non ancora noti.