Fossibot F3600 in sconto di 400€: una centrale elettrica solare POTENTISSIMA

Fossibot F3600 non è una semplice batteria portatile. Si tratta di una centrale elettrica – anche solare, abbinando un pannello solare – vera e propria. Un prodotto super premium, perfetto per avere sempre energia elettrica a disposizione, ovunque tu sia. Può alimentare o ricaricare fino a 13 dispositivi contemporaneamente, grazie ai tanti ingressi dei quali è dotato. Fra questi, ben 3 prese Schuko alle quali potrai collegare persino un elettrodomestico! Infatti, supportano un carico fino a ben 2200W: ben più di un forno elettrico.

Definirlo un vero e proprio gruppo di continuità è sicuramente un modo migliore per spiegare cosa è in grado di offrire questo eccellente prodotto. Grazie alla straordinaria opportunità offerta da GeekMall, puoi risparmiare ben 400€ e portare a casa questo eccellente prodotto a 1799€ invece di 2199€. Per approfittarne, basta mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “ZV8JDRUL”. Lo ricevi con spedizioni rapide e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Se lo desideri, puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero: basta scegliere PayPal come metodo di pagamento.

Un prodotto di eccellente qualità, che ti affiancherà in ogni contesto. Sia che necessiti di una riserva di energia elettrica in casa, si che tu decida di portarlo con te in vacanza, magari in posti dove è impossibile ottenere elettricità. Decidi come effettuare la ricarica, a disposizione hai diverse modalità:

presa a muro (come quelle che hai in casa);

batteria esterna;

porta dell’automobile;

pannello solare.

Scegliendo l’ultima opzione, abbinando un buon pannello, con questo sistema potrai creare una centrale solare potentissima: di fatto, otterrai elettricità completamente gratis, direttamente dal sole! Puoi abbinare più fonti di ricarica in contemporanea e abbattere i tempi fino a 1,5 ore appena!

Come anticipato, la praticissima station può alimentare o ricaricare fino a 13 dispositivi in contemporanea. A disposizione, hai 4 porte USB C ultra rapide, 1 ingresso accendisigari, 2 porte USB A veloci, 2 ingressi DC5521, 1 ingresso XT60 e ben 3 prese Schuko. Grazie a quest’ultime, avrai modo di collegare praticamente qualsiasi oggetto: massimo supporto di carico è di ben 2200W e potrai gestirlo tramite una comodissima manopola meccanica (scegliendo fra 5 diversi livelli i potenza, ovvero 400W, 800W, 1200W, 1600W e 2200 W). Non manca una lampada integrata e una potente torcia magnetica a scomparsa, che puoi staccare nel momento in cui ne hai bisogno.

Massima facilità di trasporto e conservazione, sulla parte alta del prodotto c’è una comodissima borsa: potrai usarla per conservare tutti i cavi. Ancora, le 2 ruote e la maniglia per il trasporto ti permetteranno di spostarle il sistema molto facilmente.

Naturalmente, oltre ai diversi ingressi, la station integra anche un eccellente pacco batteria LiFePO4 da 1.200.000 mAh, il regolatore di carica e l’inverter. Tutto l’occorrente per funzionare al meglio, da subito.

Non perdere l’occasione di risparmiare ben 400€ sull’eccellente centrale elettrica Fossibot F3600, approfittando dell’eccellente promozione offerta da GeekMall: mettilo adesso nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “ZV8JDRUL”. Arriva con spedizioni veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Ricorda: scegliendo PayPal, puoi pagare in 3 rate a tasso zero! Fai in fretta, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.