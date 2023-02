Fossibot F2400: centrale elettrica solare completa POTENTISSIMA a prezzo assurdo

Una autentica centrale elettrica solare portatile, super potente e completa – solo in promozione – di pannello solare da ben 200W. Fossibot F2400, con le promo a tempo di San Valentino, è imperdibile. Il kit prevede – oltre al pannello – una station all in one super ricca di porte e prese. A loro potrai collegare e alimentare i tuoi oggetti, grazie a una potenza nominale di 2400W. Enorme batteria e torcia integrata completano un prodotto premium spettacolare.

Approfitta degli sconti del momento offerti da GeekMall. Solo rientrando nei primi 200 ordini, puoi portare tutto a casa a 1299,99€ invece di 1799,99€ con spedizioni veloci e gratuite, garantite da magazzino europeo. Essenzialmente, risparmi in totale 500€ sul prezzo pieno e ottieni il pannello solare gratis.

Fossibot F2400: una centrale elettrica solare spettacolare

Un’occasione irripetibile per accaparrarsi un prodotto incredibilmente utile in una marea di contesti. Puoi sfruttarne a pieno il potenziale mentre sei in camper o in campeggio, ma non solo. Si tratta della soluzione ideale in caso di blackout elettrico o – semplicemente – per risparmiare un po’ in bolletta approfittando della ricarica tramite energia solare.

Dotata di prese di corrente Schuko e di diverse porte USB, è così potente da poter persino alimentare un forno o una stufa per più di un’ora. Peculiarità esclusiva solo di station all in one in grado di sopportare un importante carico energetico. Ricaricala come preferisci: puoi usare il pannello solare da 200W in dotazione, una presa elettrica tradizionale, una presa dell’auto e non solo. Infatti, puoi combinare il pannello solare alla presa elettrica per una ricarica ancora più rapida.

Sfrutta ovunque l’energia elettrica offerta da FossiBot 2400 e utilizza la lampada integrata per ottenere illuminazione in caso di emergenza. Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su GeekMall, approfittando della promo a tempo limitato. Accaparrati il kit composto da station all in one e pannello solare da 200W a prezzo bassissimo: completa l’ordine al volo per avere tutto a 1299,99€. Le spedizioni, veloci e gratuite, partono da magazzino europeo. Disponibilità della promozione riservata solo ai primi 200 ordini: dopo, il pannello non sarà più in omaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.