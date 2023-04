Forza Horizon 4 Xbox: sconto FOLLE del 43% su Amazon

Forza Horizon 4 è un gioco di corse automobilistiche che ti porterà in un mondo aperto condiviso con stagioni dinamiche, offrendoti un’esperienza di guida unica nel suo genere. Attualmente in super sconto del 43% su Amazon, questa offerta è un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di videogiochi e di corse automobilistiche. Acquistalo subito ad un prezzo ridicolo di soli 39,90 euro, sono rimaste poche scorte a disposizione presso i magazzini Amazon.

Forza Horizon 4 Xbox: l’offerta che tutti i piloti stavano cercando

La versione standard del titolo include il disco di Forza Horizon 4, permettendoti di avere accesso immediato al gioco senza doverlo scaricare online. La Gran Bretagna storica è l’ambientazione principale del videogioco e ti permetterà di esplorare magnifici scenari, collezionare più di 450 auto e diventare una Superstar dell’Horizon.

Una delle caratteristiche principali di Forza Horizon 4 è il cambio delle stagioni, che cambiano completamente l’esperienza di guida. Esplora un mondo in continuo cambiamento, provando esperienza di guida bagnata, asciutta, con nevischio e ghiaccio, rendendo il gioco sempre più realistico e coinvolgente.

Forza Horizon 4 è un titolo che va oltre le classiche corse automobilistiche, permettendoti di ammirare laghi, vallate, castelli e scenari mozzafiato, rendendo l’esperienza di gioco spettacolare in 4K nativo e HDR su Xbox One X e Windows. Ogni settimana, una nuova stagione porterà nuovi contenuti a tema, modalità di gioco, sfide e premi, rendendo il gameplay sempre più interessante e vario.

In Forza Horizon 4 puoi scegliere di giocare da solo o di creare il tuo team, partecipando ad un team multiplayer per gare casuali o scegliendo I Ranked Team per diventare il migliore al mondo. Xbox Live Gold (venduto separatamente) è necessario per l’online multiplayer.

Forza Horizon 4 è un’esclusiva Xbox One, ciò significa che è un titolo che puoi giocare solo su questa console. Tuttavia, se sei un possessore di Xbox, questa è un’occasione da non perdere, soprattutto considerando il super sconto del 43% su Amazon. Non perdere altro tempo e acquistalo subito al prezzo vantaggioso di soli 39,90 euro, a breve questo titolo non sarà più disponibile per la tua collezione.

