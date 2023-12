Forno per pizza G3 Ferrari Delizia con il 22% di EXTRA SCONTO da Unieuro

Il forno per pizza G3 Ferrari Delizia è tra le offerte della promozione Unieuro Specials, che prevede un extra sconto del 22% direttamente in carrella con una spesa minima di 99€. Grazie all’extra sconto, l’articolo è in vendita a 77,99€. Ecco il link all’offerta.

Puoi anche pagare in 3 rate a interessi zero con Klarna e PayPal, selezionando la modalità di pagamento a rate al momento dell’acquisto. Le spese di spedizione sono gratuite, con la consegna stimata tra la fine di dicembre e i primi giorni del mese di gennaio.

Forno per pizza G3 Ferrari Delizia in offerta a 77,99€ sul sito di Unieuro

Il fornetto elettrico Pizza Delizia G3 Ferrari è tra i forni per pizza più venduti del momento. Alla base del suo successo la cottura ad altissima temperatura (raggiunge i 400°), grazie alla quale si ottiene una pasta croccante al punto giusto senza asciugare il condimento sopra.

Cottura impeccabile quindi, per una pizza perfetta. La temperatura che è in grado di raggiungere non deve trarre in inganno, dal momento che è un fornetto anche economico. Infatti, la potenza impiegata è di appena 1200W, meno dunque anche di quella utilizzata quando ci si asciuga i capelli con il phon.

Oltre che con la pizza, il fornetto Pizza Delizia può essere impiegato per preparare torte dolci o salate, schiacciate, focacce, piadine e tanto altro ancora. Infine, segnaliamo la presenza di un timer con segnalazione acustica e di un termostato regolabile, che agevolano il suo utilizzo.

Approfitta della promozione Unieuro Specials per ottenere un extra sconto del 22% in carrello sull'acquisto del forno per pizza G3 Ferrari Delizia.

